Однополосное движение введут на участке улицы Правды в Пскове

18:21, 15 сентября 2026, ПАИ

Однополосное движение на участке улицы Правды в Пскове введут на период с 16 по 25 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Ограничения затронут участок между Круговым и Болотным переулками. Дорожные работы будут выполнять с 08:00 до 17:00. В ночное время движение откроют. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Ранее сообщалось, что строительство новой дороги для ЖК «Невский парк» ведётся в Хотицах.