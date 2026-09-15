Однополосное движение введут на участке улицы Правды в Пскове
Однополосное движение на участке улицы Правды в Пскове введут на период с 16 по 25 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
Ограничения затронут участок между Круговым и Болотным переулками. Дорожные работы будут выполнять с 08:00 до 17:00. В ночное время движение откроют. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.
Ранее сообщалось, что строительство новой дороги для ЖК «Невский парк» ведётся в Хотицах.
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