Себежский суд арестовал гражданина Молдавии за незаконное пересечение границы России
Себежский районный суд удовлетворил ходатайство дознавателя Пограничного управления ФСБ России по Псковской области и заключил под стражу гражданина Молдавии, подозреваемого в незаконном пересечении государственной границы РФ. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
По данным следствия, 5 сентября 2026 года иностранец, заведомо зная о том, что ему запрещён въезд на территорию России, пешком в обход пунктов пропуска пересёк госграницу России.
Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на 10 суток. В случае предъявления обвинения в этот период срок ареста может быть продлён до 30 суток.
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Себежский суд арестовал гражданина Молдавии за незаконное пересечение границы России