Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Себежский суд арестовал гражданина Молдавии за незаконное пересечение границы России

Себежский районный суд удовлетворил ходатайство дознавателя Пограничного управления ФСБ России по Псковской области и заключил под стражу гражданина Молдавии, подозреваемого в незаконном пересечении государственной границы РФ. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Фото: ПАИ

По данным следствия, 5 сентября 2026 года иностранец, заведомо зная о том, что ему запрещён въезд на территорию России, пешком в обход пунктов пропуска пересёк госграницу России.

Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на 10 суток. В случае предъявления обвинения в этот период срок ареста может быть продлён до 30 суток.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



15 сентября 2026

Вера Емельянова с рабочим визитом посетила Красногородский округ
15 сентября 2026

Значение санэпидемслужбы в приграничном регионе особенно велико – Михаил Ведерников
15 сентября 2026

Диалог на равных: представители горводоканала и профсоюзов обсудили будущее рабочих профессий
15 сентября 2026

Анна Попова доложила о высокой степени готовности к предстоящему эпидсезону
15 сентября 2026

Однополосное движение введут на участке улицы Правды в Пскове
15 сентября 2026

Себежский суд арестовал гражданина Молдавии за незаконное пересечение границы России
15 сентября 2026

Алексей Севастьянов ответил на обращение инициативной псковички
15 сентября 2026

T2 расширил список сервисов, доступных абонентам при минусе на балансе

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...