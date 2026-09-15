Себежский суд арестовал гражданина Молдавии за незаконное пересечение границы России

18:15, 15 сентября 2026, ПАИ

Себежский районный суд удовлетворил ходатайство дознавателя Пограничного управления ФСБ России по Псковской области и заключил под стражу гражданина Молдавии, подозреваемого в незаконном пересечении государственной границы РФ. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

По данным следствия, 5 сентября 2026 года иностранец, заведомо зная о том, что ему запрещён въезд на территорию России, пешком в обход пунктов пропуска пересёк госграницу России.

Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на 10 суток. В случае предъявления обвинения в этот период срок ареста может быть продлён до 30 суток.