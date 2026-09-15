Алексей Севастьянов ответил на обращение инициативной псковички

18:08, 15 сентября 2026, ПАИ

Алексей Севастьянов обсудил на встрече с псковичкой Ольгой Новожиловой возможности территориального общественного самоуправления. Жительница дома на улице Олега Кошевого обратилась к депутату в социальных сетях по поводу состояния дороги во дворе, сообщили ПАИ в пресс-службе Законодательного Собрания Псковской области.

Из-за глубоких ям на дороге летом их двор превращается в мини-озеро, а зимой напоминает американские горки.

«Ни пройти, ни проехать, с колясками не погулять, на велосипедах не покататься. Чтобы в свой подъезд попасть, мы вдоль дома идём, а если в магазин – по зелёной зоне обходим», – рассказала многодетная мама о каждодневных неудобствах жильцов.

Ольга Новожилова, как старшая по дому, обратила внимание на то, что уже сделано своими силами для благоустройства двора: разбиты клумбы, посажены кусты гортензии, при участии управляющей компании установлены скамейки и урны.

Алексей Севастьянов согласился, что «двор зелёный, место спокойное», но состояние дороги оставляет желать лучшего.

«Это типичная проблема старого жилого фонда. Люди долго надеялись, что асфальтирование дворовых проездов сделает муниципалитет, но это собственность жильцов, а значит, и их ответственность. Но существует действенный инструмент, чтобы привлечь на эти цели бюджетное финансирование: это ТОС», – озвучил депутат форму непосредственного участия граждан в решении местных вопросов.

По словам Ольги Новожиловой, о возможности объединиться с соседями в ТОС она узнала от муниципального депутата в своём округе. Почитала информацию, посмотрела уже реализованные проекты ТОС и заразилась этой идеей. Первый шаг уже сделан: на общем собрании жильцы договорились создать ТОС, подготовили необходимые документы и направили их на регистрацию в органы местного самоуправления. В следующем году жители псковской пятиэтажки надеются принять участие в региональном конкурсе проектов ТОС и выиграть грант на благоустройство своей дворовой территории.

«Удача улыбается активным и подготовленным. Я думаю, шансы у вас огромные, чтобы вопрос с дорогой закрыть в обозримом будущем», – поддержал инициативу граждан Алексей Севастьянов.

Для временного решения проблемы – подсыпки ям асфальтовой крошкой – парламентарий направит обращения в управление городского хозяйства, муниципальному депутату и в управляющую компанию.

Ранее сообщалось, что Алексей Севастьянов провёл выездной приём граждан в своём избирательном округе. Поводом для визита стало обращение жителей многоквартирных домов № 44 и 46 на улице Вокзальной, которые столкнулись с проблемой отведения дождевых и талых вод на прилегающей территории.