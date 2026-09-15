Более двух тысяч раз за неделю выезжала к псковичам скорая помощь

17:58, 15 сентября 2026, ПАИ

2 966 обращений зарегистрировали в едином диспетчерском центре Псковской станции скорой медицинской помощи (СМП) с 7 по 14 сентября, сообщается в официальном канале учреждения на платформе MAX.

Из общего числа обращений 294 передано в службу неотложной помощи при поликлинике, а 2 228 приняты для передачи выездным бригадам скорой помощи.

Среди них – 43 дорожно-транспортных происшествия, 11 пожаров, 309 вызовов из общественных мест, 302 вызова к детям, 119 случаев ОРВИ, 70 случаев острого нарушения мозгового кровообращения и 40 случаев острого инфаркта миокарда.

Всего бригады скорой помощи выполнили 1 029 экстренных и 942 неотложных вызова (без угрозы для жизни). Количество безрезультатных вызовов составило 737. За отчётный период передано четыре благодарности сотрудникам скорой медицинской помощи от пациентов.

Ранее сообщалось, что к работе на Псковской станции скорой медицинской помощи приступил новый фельдшер.