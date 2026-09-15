Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более двух тысяч раз за неделю выезжала к псковичам скорая помощь

2 966 обращений зарегистрировали в едином диспетчерском центре Псковской станции скорой медицинской помощи (СМП) с 7 по 14 сентября, сообщается в официальном канале учреждения на платформе MAX.

Фото: ПАИ

Из общего числа обращений 294 передано в службу неотложной помощи при поликлинике, а 2 228 приняты для передачи выездным бригадам скорой помощи.

Среди них – 43 дорожно-транспортных происшествия, 11 пожаров, 309 вызовов из общественных мест, 302 вызова к детям, 119 случаев ОРВИ, 70 случаев острого нарушения мозгового кровообращения и 40 случаев острого инфаркта миокарда.

Всего бригады скорой помощи выполнили 1 029 экстренных и 942 неотложных вызова (без угрозы для жизни). Количество безрезультатных вызовов составило 737. За отчётный период передано четыре благодарности сотрудникам скорой медицинской помощи от пациентов.

Ранее сообщалось, что к работе на Псковской станции скорой медицинской помощи приступил новый фельдшер.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



15 сентября 2026

Алексей Севастьянов ответил на обращение инициативной псковички
15 сентября 2026

T2 расширил список сервисов, доступных абонентам при минусе на балансе
15 сентября 2026

Более двух тысяч раз за неделю выезжала к псковичам скорая помощь
15 сентября 2026

Междворовой проезд на улице Байкова отремонтировали в Пскове
15 сентября 2026

Народная программа «Единой России»: развитие Псковской области и повышение качества жизни людей
15 сентября 2026

«Мишуру» из паутины заметили на деревьях в Бежаницком районе
15 сентября 2026

Ремонт проезда на улице Западной завершён в Пскове
15 сентября 2026

Прокуратура выявила нарушения на стоянке судов в Пскове

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...