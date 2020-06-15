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Политика

Псковское региональное отделение ЛДПР поддержит поправки в Конституцию

На фото: Антон Минаков.

Псковское региональное отделение ЛДПР поддержит поправки в Конституцию России. Об этом заявил руководитель фракции в региональном парламенте Антон Минаков, пишет газета «Псковская правда».

Антон Минаков подчеркнул, что позиция регионального отделения не отличается от позиций представителей ЛДПР в Госдуме, в центральном аппарате и лидера партии Владимира Жириновского.

«Поправки в Конституцию мы поддержим и не можем не поддержать, поскольку ряд изменений, которые планируется внести в Конституцию, были разработаны ЛДПР и предлагались депутатами Госдумы уже не первый год», – отметил Антон Минаков.

В частности, по его словам, депутаты от ЛДПР предложили внести в Основной закон страны поправки о передаче ряда полномочий Госдуме и об усилении законодательной базы, а также об исключении слова «подряд» из закона о количестве допустимых президентских сроков для одного человека.

«Поскольку правительство прислушалось к мнению партии и к мнению наших коллег в Госдуме, мы поддержим референдум»,  – заключил Антон Минаков.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. В Псковской области в этот день будет работать 615 избирательных комиссий. Узнать подробнее, как пройдёт голосование по поправкам в Конституцию в Псковской области, можно здесь>>>.

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