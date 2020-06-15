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Политика

Псковские справедливороссы: Мы поддерживаем изменения в Конституцию

На фото: Олег Брячак.

Региональное отделение партии «Справедливая Россия» поддерживает изменения в Конституцию России. Об этом заявил представитель реготделения партии, депутат Псковской городской Думы Олег Брячак, пишет газета «Псковская правда».

«Позиция нашего регионального отделения, как и в целом партии «Справедливая Россия», заключается в том, что мы поддерживаем изменения в Конституцию», – отметил Олег Брячак.

По его словам, справедливороссы считают важным, запретить для чиновников иметь иностранное гражданство или вид на жительство, счета за рубежом, а также законодательно закрепить в Основном законе страны поправки об индексации пенсий, адресной социальной помощи, о русском языке и культуре. Всего депутаты от «Справедливой России» смогли внести 13 «полезных поправок», уточнил Олег Брячак.

Он также напомнил, что Конституция России принималась в 1990-е годы, и время от времени в неё необходимо вносить изменения, соответствующие реальному времени.  «Основной закон нашей страны не может быть постоянным. Он должен, на мой взгляд, также обновляться. И сейчас идет обновление Конституции, добавляются туда необходимые пункты, закрепляются какие-то вещи, незыблемые для русских людей. Поэтому, конечно же, мы будем участвовать в этом референдуме», – заключил Олег Брячак. 

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. В Псковской области в этот день будет работать 615 избирательных комиссий. Узнать подробнее, как пройдёт голосование по поправкам в Конституцию в Псковской области, можно здесь>>>.

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