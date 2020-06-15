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Общество

Жители Псковской области стали чаще обращаться в call-центр «Экопрома»

Фото: пресс-служба "Экопрома".

С 15 июня жители Псковской области стали чаще звонить в call-центры компании «Экопром» — регионального оператора по обращению с ТКО. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

На прошлой неделе в клиентский офис в Пскове ежедневно поступало до 200 звонков. «Каждый из трёх сотрудников call-центра в среднем обрабатывал по 60-70 обращений за день, а сегодня только до обеда одному оператору поступило 60 звонков», - рассказали в псковском центре обслуживания клиентов «Экопрома».

В Великолукском call-центре работает один человек, который обрабатывает около 80 звонков каждый день.

«До 15-го числа в call-центры звонят гораздо реже, это связано с тем, что квитанции за оказанную услугу приходят населению во второй половине месяца. Граждане задают вопросы, касающиеся начислений, заключения договоров, установки контейнеров, графиков вывоза ТКО. Все обращения оперативно рассматриваются», - объяснили в компании.

Центры обслуживания клиентов компании «Экопром» в Пскове и Великих Луках закрыты для посещения до окончательного снятия ограничительных мер по коронавирусу.

Все заявления от жителей принимаются по электронной почте регоператора: ro_pskov@mehuborka.ru. Телефоны call-центров Экопрома: 8 (8112) 20-19-21 (Псков), 8 (81153) 6-94-28 (Великие Луки). «Горячая линия» регоператора: 8 (800) 234-24-23.

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