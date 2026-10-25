Мотоциклист погиб в аварии на улице Дзержинского в Кунье

16:34, 25 октября 2026, ПАИ

Мотоциклист на большой скорости не справился с управлением на повороте и опрокинулся. Авария произошла в Кунье, на улице Дзержинского у дома 69. Об этом сообщили в канале «Псковская сводка» в MAX.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX

















Водитель погиб на месте. Личность погибшего устанавливается.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.