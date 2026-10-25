Мотоциклист погиб в аварии на улице Дзержинского в Кунье
Мотоциклист на большой скорости не справился с управлением на повороте и опрокинулся. Авария произошла в Кунье, на улице Дзержинского у дома 69. Об этом сообщили в канале «Псковская сводка» в MAX.
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
Водитель погиб на месте. Личность погибшего устанавливается.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.
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