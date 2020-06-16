Александр Котов: Новый проект зон охраны церкви Жён-Мироносиц даст возможность псковичам заниматься спортом на открытом воздухе

14:22, 16 июня 2020, ПАИ

Проект изменения охранной зоны церкви Жён-мироносиц, который утвердили депутаты Псковского областного Собрания, позволяет в полной мере предоставить псковичам возможность заниматься спортом на открытом воздухе. Об этом 16 июня журналистам заявил спикер регионального парламента Александр Котов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Котова, проект изменения охранной зоны церкви Жён-мироносиц только предполагает различные ограничения или допуски. «Проще говоря, что можно или нельзя, а остальное это вопрос реализации», – уточнил спикер.

Он напомнил, что в Псковское областное Собрание от псковичей поступали обращения с просьбой сохранить данную территорию города, в том числе, как спортивную зону, для того чтобы люди могли здесь заниматься спортом на открытом воздухе. По его словам, здесь следует организовать беговые и велодорожки, площадки для занятия силовыми упражнениями. «Планируется, на территории организовать воркаут-площадку, а также сохранить футбольное поле стадиона «Электрон», – уточнил Александр Котов.

Он напомнил, что сегодня на сессии областного Собрания первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова презентовала депутатам соответствующий проект, в котором, в том числе, есть площадки для размещения теннисных кортов.

«То есть проект изменения охранной зоны церкви Жён-мироносиц, который мы сегодня утвердили, позволяет в полной мере предоставить нашим гражданам возможность заниматься спортом на открытом воздухе», – подчеркнул Александр Котов и добавил, что реализацию задуманного будут контролировать парламентарии.

«У нас есть контрольные полномочия. Поэтому мы можем к этому вопросу вернуться, в том числе, в рамках «парламентского часа» на сессиях. Это будет необходимо для того, чтобы спросить у органов исполнительной власти, разработчиков потенциальных проектов, что они планируют сделать на этой территории, и как это всё будет выглядеть визуально, – пояснил Александр Котов. – С учетом того, что этот вопрос вызывает общественный резонанс, нам следует его взять на контроль».