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Общество

Александр Котов прокомментировал изменение охранной зоны церкви Жен-мироносиц

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поддержал проект изменения охранной зоны церкви Жен-мироносиц в Пскове. Депутаты регионального парламента на очередной сессии 16 июня утвердили новый проект, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Федеральное законодательство нам позволяет принять новый проект зоны охраны с изменениями, которые хотим утвердить. Эта территория в запущенном состоянии десятки лет. У нас впервые появилась уникальная возможность эту красивейшую территорию облагородить, реализовать там проекты, которые отвечают современным требованиям», - высказался Александр Котов.

Председатель областного Собрания подчеркнул, что предложенный проект охраннойй зоны вносит обоснованные, прагматичные коррективы.

За утверждение проекта проголосовало 30 депутатов. Также парламентарии заслушали доклад представителей исполнительной власти о том, что планируется реализовать на территории стадиона «Электрон», который попадает под установленные ограничения.

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