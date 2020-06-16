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Александр Котов рассказал, зачем в Пскове изменили границы охранной зоны церкви Жён-Мироносиц

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов объяснил журналистам, зачем в Пскове изменили границы охранной зоны церкви Жён-Мироносиц.

По его словам, изменения, которые утвердили депутаты, дают возможность создать в Пскове гуманитарно-спортивный центр «Россия – моя история», который уже реализован во многих субъектах России.

Александр Котов отметил, что для реализации этой цели губернатор Псковской области Михаил Ведерников и митрополит Псковский и Порховский Тихон провели большую работу. «У нас уже есть подтверждённые источники финансирования для того, чтобы этот объект построить», – отметил спикер.

Кроме того, он подчеркнул, что на протяжении десятков лет территория, где планируется построить парк, была неблагоустроенной и заброшенной, а у властей не было возможности использовать все потенциальные перспективы этой территории для развития Пскова.

«С этой целью и были предложены корректировки проекта охранной зоны церкви Жён-Мироносиц», – отметил Александр Котов.

По его словам, у некоторых псковских специалистов, экспертов эти изменения вызвали определенное недоверие, и они начали выступать с критическими замечаниями. «Но мы сегодня на сессии очень детально разобрались в этом проекте. Автор законодательной инициативы и разработчики этого проекта показали, что те изменения, которые предлагаются, направлены на то, чтобы дать возможность в последующем развивать эту территорию, учитывая необходимость развития города, интересы граждан, туристов, современные тенденции и тренды в развитии культуры, истории. Но, прежде всего, в изменениях соблюдены все необходимые условия для того, чтобы действовали зоны охраны для исторического памятника церкви Жён-Мироносиц», – заключил Александр Котов.

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