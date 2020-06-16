0
16:18
Телевизор в кармане: тестируем бесплатный сервис Wifire TV Lite с доступом к 140 ТВ-каналам
15:00
Начался ПАИ-livе с главой экономического комитета Псковского областного Собрания Андреем Козловым
14:32
Глава Пыталовского района: Я хочу, чтобы границы нашей страны были нерушимы
14:29
Приём граждан в военном комиссариате Пскова временно ограничен
14:25
Гостем ПАИ-live станет глава экономического комитета Псковского областного Собрания Андрей Козлов
14:19
90 кубометров мусора вывезли с городского кладбища в Печорах
14:01
Парады Победы пройдут в 28 российских городах
Еще новости
Общество

Депутаты изменили границы охранной зоны церкви Жён-мироносиц в Пскове

Депутаты Псковского областного Собрания на очередной сессии 16 июня утвердили новый проект зоны охраны церкви Жен-мироносиц в Пскове, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Эта территория в запущенном состоянии десятки лет. У нас впервые появилась уникальная возможность эту красивейшую территорию облагородить, реализовать там проекты, которые отвечают современным требованиям. Предложенный проект охраны вносит обоснованные, прагматичные коррективы», - высказался в ходе обсуждения проекта председатель регионального парламента Александр Котов.

И. о. председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик пояснил, что при проектировании в 2014 году на территории кладбища был выявлен объект – колокольня надвратная. Возникла правовая необходимость внести корректировки в проект объединенной охранной зоны. При разработке проекта учитывались объекты культурного наследия: все видовые коридоры будут соблюдены. «В настоящий момент разработанный проект соответствует всем требованиям 73-ФЗ», - сказал  Вадим Нэдик.

При определении охранной зоны обработчики учитывали проект парка «Россия - моя история». Поэтому депутаты Псковского областного Собрания заслушали доклад представителей исполнительной власти о том, что планируется реализовать на территории стадиона «Электрон», который попадает под установленные ограничения.

Первый вице-губернатор Вера Емельянова рассказала, что в рамках создания гуманитарно-спортивного центра преобразуется сама площадь, преобразуются объекты, которые там находятся, появятся и новые объекты. «Эта территория давно требует тщательного благоустройства, в нее нужно вложить серьезные средства, чтобы сохранить ее потенциал. Мы украсим эту часть города, создадим условия для привлечения внимания. Очень важно, чтобы проект был реализован и поддержан, что позволит развить музейный потенциал, поскольку мы имеем мощные коллекции, которые не можем разместить на  имеющихся площадях, парк позволит их представить для обозрения», - подчеркнула Вера Емельянова.

Первый заместитель губернатора отметила, что парк рассчитан на то, что в нем будут интерактивные площадки, места для досуга граждан разных возрастов.

30 парламентариев проголосовали за принятие проекта, один – против.

«Я депутат округа, где находится «Электрон». И вся моя молодость прошла в области стадиона «Электрон». И наконец-то свершилось! Лед тронулся! С 85-го года там все приходило в упадок. И у нас не было денег, чтобы это исправить.  Шаг за шагом там всё построят. Огромная территория будет осваиваться.  Буду голосовать двумя руками за!», - высказался депутат Юрий Сорокин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Телевизор в кармане: тестируем бесплатный сервис Wifire TV Lite с доступом к 140 ТВ-каналам
16 июня 2020
Телевизор в кармане: тестируем бесплатный сервис Wifire TV Lite с доступом к 140 ТВ-каналам
Начался ПАИ-livе с главой экономического комитета Псковского областного Собрания Андреем Козловым
16 июня 2020
Начался ПАИ-livе с главой экономического комитета Псковского областного Собрания Андреем Козловым
Глава Пыталовского района: Я хочу, чтобы границы нашей страны были нерушимы
16 июня 2020
Глава Пыталовского района: Я хочу, чтобы границы нашей страны были нерушимы
Приём граждан в военном комиссариате Пскова временно ограничен
16 июня 2020
Приём граждан в военном комиссариате Пскова временно ограничен
Гостем ПАИ-live станет глава экономического комитета Псковского областного Собрания Андрей Козлов
16 июня 2020
Гостем ПАИ-live станет глава экономического комитета Псковского областного Собрания Андрей Козлов
90 кубометров мусора вывезли с городского кладбища в Печорах
16 июня 2020
90 кубометров мусора вывезли с городского кладбища в Печорах
Парады Победы пройдут в 28 российских городах
16 июня 2020
Парады Победы пройдут в 28 российских городах
Ошибки в мурале на Рижском проспекте исправят в ближайшие дни
16 июня 2020
Ошибки в мурале на Рижском проспекте исправят в ближайшие дни

Идет загрузка...