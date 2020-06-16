Депутаты изменили границы охранной зоны церкви Жён-мироносиц в Пскове

14:32, 16 июня 2020, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания на очередной сессии 16 июня утвердили новый проект зоны охраны церкви Жен-мироносиц в Пскове, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Эта территория в запущенном состоянии десятки лет. У нас впервые появилась уникальная возможность эту красивейшую территорию облагородить, реализовать там проекты, которые отвечают современным требованиям. Предложенный проект охраны вносит обоснованные, прагматичные коррективы», - высказался в ходе обсуждения проекта председатель регионального парламента Александр Котов.

И. о. председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик пояснил, что при проектировании в 2014 году на территории кладбища был выявлен объект – колокольня надвратная. Возникла правовая необходимость внести корректировки в проект объединенной охранной зоны. При разработке проекта учитывались объекты культурного наследия: все видовые коридоры будут соблюдены. «В настоящий момент разработанный проект соответствует всем требованиям 73-ФЗ», - сказал Вадим Нэдик.

При определении охранной зоны обработчики учитывали проект парка «Россия - моя история». Поэтому депутаты Псковского областного Собрания заслушали доклад представителей исполнительной власти о том, что планируется реализовать на территории стадиона «Электрон», который попадает под установленные ограничения.

Первый вице-губернатор Вера Емельянова рассказала, что в рамках создания гуманитарно-спортивного центра преобразуется сама площадь, преобразуются объекты, которые там находятся, появятся и новые объекты. «Эта территория давно требует тщательного благоустройства, в нее нужно вложить серьезные средства, чтобы сохранить ее потенциал. Мы украсим эту часть города, создадим условия для привлечения внимания. Очень важно, чтобы проект был реализован и поддержан, что позволит развить музейный потенциал, поскольку мы имеем мощные коллекции, которые не можем разместить на имеющихся площадях, парк позволит их представить для обозрения», - подчеркнула Вера Емельянова.

Первый заместитель губернатора отметила, что парк рассчитан на то, что в нем будут интерактивные площадки, места для досуга граждан разных возрастов.

30 парламентариев проголосовали за принятие проекта, один – против.

«Я депутат округа, где находится «Электрон». И вся моя молодость прошла в области стадиона «Электрон». И наконец-то свершилось! Лед тронулся! С 85-го года там все приходило в упадок. И у нас не было денег, чтобы это исправить. Шаг за шагом там всё построят. Огромная территория будет осваиваться. Буду голосовать двумя руками за!», - высказался депутат Юрий Сорокин.