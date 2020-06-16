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Политика

Центр общественного наблюдения за голосованием по поправкам в Конституцию заработает в Пскове 25 июня

С 25 июня в Пскове заработает центр общественного наблюдения за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию. Об этом заявил секретарь Общественной палаты региона Анатолий Мультах на круглом столе в администрации области 16 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Анатолия Мультаха, в этом центре с 25 июня будут работать дежурные, в частности, среди них есть члены Общественной палаты Псковской области. Он подчеркнул, что центр нужен, в том числе, для решения организационных вопросов.

Кроме того, Анатолий Мультах сообщил, что в регионе будет работать и «горячая линия» для наблюдателей, которые будут следить за ходом голосования. Он также напомнил, что по всем вопросам можно обратиться и по телефону Общественной палаты Псковской области: 8(8112) 72-16-10.

Анатолий Мультах подчеркнул, что у всех находящихся на рабочем месте в центре, будет исчерпывающее количество документов, чтобы ответить на любой вопрос псковичей.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. В Псковской области в этот день будет работать 615 избирательных комиссий. Узнать подробнее, как пройдёт голосование по поправкам в Конституцию в Псковской области, можно здесь>>>.

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