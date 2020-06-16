В Псковской области назначили четырёх мировых судей

18:12, 16 июня 2020, ПАИ

Мировые судьи четырёх судебных участков в Псковской области назначены по результатам тайного голосования. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного Собрания депутатов, на 47-й внеочередной сессии регионального парламента депутаты назначили мировых судей четырёх судебных участков. Решение принято на основании результатов тайного голосования.

На рассмотрение депутатского корпуса было представлено пять кандидатур, профессиональную характеристику претендентам дал председатель Псковского областного суда Олег Лазарев.

На должность мирового судьи судебного участка № 29 в Пскове на пятилетний срок полномочий назначена Юлия Сорокина. За её кандидатуру проголосовал 31 депутат, один парламентарий был против.

Мировым судьёй судебного участка № 10 в Новосокольническом районе в ближайшие пять лет будет Александр Бизюлёв – при одном голосе против его назначение поддержал 31 парламентарий.

Жанна Иванова, работающая в судебной системе 30 лет, продолжит профессиональную деятельность в этом статусе – она назначена на должность мирового судьи судебного участка № 4 в Дедовичском районе. Её назначение одобрили 30 депутатов, против проголосовали двое.

Светлана Самсонова назначена на должность мирового судьи судебного участка № 3 в Гдовском районе. В её поддержку было подано 29 бюллетеней для тайного голосования, против – три.

Ольга Сидорова, претендовавшая на должность мирового судьи судебного участка № 27 в Пскове, не назначена областным Собранием депутатов. В поддержку её кандидатуры было отдано только 6 голосов, 25 парламентариев проголосовали против. Решение депутатского корпуса обусловлено обстоятельствами, связанными с образованием кандидата, – на них обратил внимание председатель областного суда. Олег Лазарев сообщил, что Ольга Сидорова окончила высшее учебное заведение, работавшее без государственной аккредитации, что, по его мнению, служит препятствием к работе в должности мирового судьи.