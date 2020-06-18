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Общество

Псковские поисковики нашли захоронение жертв концлагеря в Моглино

Останки погибших в годы войны мирных жителей поисковики нашли в Моглино. Фото Дарьи Хватковой.

Поисковики обнаружили захоронение мирных жителей вблизи деревни Моглино Псковского района, сообщило  Поисковое движение России.

«Мы обнаружили останки в яме, после предварительной шурфовки. И в течение дня зачищали обнаруженные останки», – рассказала доброволец отряда «Неизвестный солдат» Анна Шуняева.

Поисковики пояснили, что останки расположены за территорией бывшего концлагеря (не дальше 100 метров) примерно на глубине 70-80 сантиметров. Сохранность костей хорошая. Останки перемешаны – лежат друг на друге «вальтом». Специалисты уже смогли идентифицировать двух человек.

По предварительным данным, поисковиками найдены останки мирных жителей, бывших в заключении в концлагере Моглино, организованном вскоре после оккупации Пскова в 1941 году. Изначально в моглинском лагере содержались советские военнопленные, которые чинили дорогу Рига – Псков. По воспоминаниям местных жителей, из 280 солдат через несколько месяцев в живых осталось не больше 30.

С марта 1942 года в Моглино стали свозить и мирное население, в том числе детей. Место стало называться пересыльным лагерем для неблагонадежных лиц и находилось в прямом ведении Псковского внешнего отдела эстонской полиции безопасности и СД.

«Чтобы угодить в лагерь, не требовалось многого: достаточно проявить сочувствие к советской власти, тем более по планам нацистского командования часть региона после Второй мировой войны планировалось передать Эстонии, поэтому эстонские каратели особенно зверствовали на оккупированной Псковской земле», - отмечают в поисковом движении.

Раскопки на территории Моглино начались 17 июня. Информация о расположении места захоронения получена добровольцами и историками при изучении рассекреченных материалов ФСБ, переданных в Государственный архив региона в 2019 году на научно-практической конференции «Без срока давности».

Находка поисковиков может подтвердить, что на этом месте находится захоронение жертв концлагеря Моглино, где, по подсчетам историков, с 1941 по 1944 год было уничтожено около трех тысяч человек разного возраста и национальностей.

Данные об останках поисковики передали в правоохранительные органы.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации 18 июня с места событий, поисковикам уже удалось обнаружить останки трех человек.

Псковская область присоединилась к проекту поискового движения России «Без срока давности», инициатором которого стало «Поисковое движение России», в июле 2019 года. Проект был презентован на молодежном форуме «Без границ» в Себежском районе 19 июля прошлого года.

Проект «Без срока давности» поможет рассказать о военных преступлениях нацистов на оккупированных территориях и увековечить память мирного населения, погибшего во время Великой Отечественной войн. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отмечал, что задача проекта «Без срока давности» направлена на защиту исторической правды.

14-15 ноября 2019 года в Пскове прошла Вторая международная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, где презентовали ряд рассекреченных документов УФСБ России по Псковской области о преступлениях против мирного населения немецко-фашистскими захватчиками.

Познакомиться с рассекреченными архивными документами о преступлениях против мирного населения, которые УФСБ России по Псковской области передало в Государственный архив региона, можно здесь >>>

А к 22 июня текущего года в Псковской области будет выпущен сборник архивных материалов о судьбах тысяч жителей Советского Союза, посвящённый 75-летию Победы и проекту «Без срока давности».

Недавно стало известно, что документы о гибели 66 жителей деревни Гарниково Пожеревицкого района (в настоящее время Бежаницкий район) войдут в многотомник «Без срока давности».

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