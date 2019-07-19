Проект «Без срока давности» презентовали на форуме «Без границ» в Себежском районе

17:00, 19 июля 2019, ПАИ

В Себежском районе на молодежном форуме «Без границ» презентовали проект поискового движения России «Без срока давности», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Руководитель направления по реализации военно-исторических проектов поискового движения России Алексей Бормотов рассказал, какие советские документы стали доказательствами преступлений против мирных жителей на Нюрнбергском трибунале, о проводимых архивных мероприятиях по установлению личностей погибших в годы Великой Отечественной войны.

В рамках проекта «Без срока давности» пройдут поисковые экспедиции в районах Псковской и Новгородской областей, а также в Ставропольском крае. Алексей Бормотов напомнил представителям молодежных движений о том, что они могут принять участие в экспедициях.

Ещё во время проведения мероприятий на Кургане Дружбы в Себежском районе псковские поисковики заявили, что готовы принять участие в мероприятиях. Детали реализации проекта «Без срока давности» обсуждались на встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с ответственным секретарем общественного движения «Поисковое движение России» Еленой Цунаевой.

Целью проекта «Без срока давности» является возвращение темы массовой гибели мирного населения в годы Великой Отечественной войны в центр общественной дискуссии, распространение среди молодых россиян достоверной исторической информации о преступлениях нацистов и коллаборационистов на оккупированных территориях.

По разным данным в годы Великой Отечественной войны погибли от 9 до 16 млн гражданских лиц.