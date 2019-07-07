Псковская область присоединилась к всероссийскому проекту «Без срока давности»

16:47, 07 июля 2019, ПАИ

Псковская область присоединилась к всероссийскому проекту «Без срока давности», сообщил Псковскому агентству информации директор Государственного архива региона Валерий Кузьмин.

Он напомнил, что Псковская и Новгородская области, их нынешние территории, первыми встретили войну и были последними территориями, с которых ушла война. На Псковский земле установился более чем трёхлетний оккупационный режим, следствием которого стали массовые казни, расстрелы, повешания мирного населения. За годы войны, по подсчетам специальной комиссии, уничтожено более 5000 деревень и убиты более 15 000 человек. «Фактически мы можем говорить о геноциде советского народа в годы войны», - заявил Валерий Кузьмин.

По его словам, в Псковской области хранятся документы о расследовании комиссии, которая устанавливала ущерб, причинённый немецко-фашистскими захватчиками. «Мы надеемся, что анализ этих данных, который архив начнет проводить, поможет и поисковому движению локализовывать места массового захоронения граждан. И в целом взаимодействие с поисковым движением позволит когда-нибудь поставить точку и увековечить имена всех погибших в годы Великой Отечественной войны», - сказал руководитель госархива Псковской области.

Руководитель Псковской областной поисковой организации «След «Пантеры» Геннадий Корольков рассказал, что он вместе с коллегами-поисковиками занимается поиском погибших солдат и офицеров времен Великой Отечественной войны. В этом году «Следу «Пантеры» исполняется 25 лет, за это время удалось найти и перезахоронить более 17 тысяч военнослужащих.

«Совместно с энтузиастами мы уже приступили к реализации проекта «Без срока давности». Например, Юрий Алексеев устанавливает места захоронений в районе концлагеря под Псковом. Наша же цель заключается в том чтобы поднять и перезахоронить останки всех воинов. Их еще очень много в регионе. Я думаю, что с помощью поисковиков акция принесет положительные результаты», - подытожил Геннадий Корольков.