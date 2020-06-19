436 человек с коронавирусом умерли в граничащих с Псковской областью странах

19:31, 19 июня 2020, ПАИ

60 422 человека заразились коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрировано 436 летальных исходов, сообщают медицинские службы трёх стран.

По состоянию на 19 июня в Эстонии общее количество заболевших достигло 1 979 человек, погибло – 69. В Латвии 1 110 человек инфицировано коронавирусом, погибло – 30. В Белоруссии число инфицированных составляет 57 333 человека, погибло – 337.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось более 8,5 млн человек, свыше 4,5 млн – выздоровело, более 456 тысяч – умерло. В России коронавирусом заболело 569 063 человека, умер 7 841 человек, выздоровело – 324 406. В Псковской области зарегистрировано 2 183 случая заражения коронавирусом, 705 человек выздоровело, 19 – умерло.