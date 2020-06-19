Более 456 тысяч человек умерло от коронавируса в мире

09:16, 19 июня 2020, ПАИ

По состоянию на утро 19 июня в мире зарегистрировано 8 585 194 случая заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 456 439 человек. Количество выздоровевших – 4 534 659.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 2 263 749. В этой стране от коронавируса умерло 120 688 человек, выздоровело – 931 076.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на третьем месте. Здесь коронавирусом заболел 561 091 человек, умерло – 7 660 человек, выздоровело – 313 963. В Псковской области зарегистрировано 2 183 случая заражения коронавирусом, 705 человек выздоровело, 19 – умерло.