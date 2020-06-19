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Общество

61 раз нарушили ПДД водители автобусов в Пскове за пять месяцев

С января по май 2020 года сотрудники ГИБДД при осуществлении контроля за пассажирскими перевозками выявили 61 нарушение правил дорожного движения водителями автобусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, 19 июня в рамках рейда по пресечению нелегальных пассажирских перевозок и повышению уровня безопасности дорожного движения сотрудники ГИБДД составили три материала в отношении водителей микроавтобусов (статья 12.5, часть 1, 12.15, часть 1 и 12.37, часть 2 КоАП РФ).

В пресс-службе подчеркнули, что в Пскове постоянно проводится работа по предупреждению аварийности на автомобильном транспорте, который перевозит пассажиров, выявлению и пресечению нарушений правил дорожного движения России, а также по соблюдению основных положений допуска транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения.

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