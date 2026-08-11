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Общество

Ежедневные рейсы из Пскова в Петербург и обратно запустил «Псковпассажиртранс»

С 24 августа автобусы перевозчика «Псковпассажиравтотранс» начнут курсировать по маршруту Псков – Санкт-Петербург – Псков ежедневно, сообщили ПАИ в пресс-службе транспортного предприятия.

Изображение предоставлено «Псковпассажиравтотрансом»

Отправление из Пскова осуществляется от улицы Рокоссовского (конечная остановка общественного транспорта), из Санкт-Петербурга – от площади Победы, 1 возле гостиницы «Космос» («Пулковская»).

По необходимости предусмотрены дополнительные остановки для посадки и высадки пассажиров по пути следования автобуса, а также доставка в аэропорт Пулково.

Ранее сообщалось, что однополосное движение введут на два месяца на участке объездной дороги в Пскове.

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