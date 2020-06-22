Гражданин Эстонии незаконно пробрался в Псковскую область

11:54, 22 июня 2020, ПАИ

Житель Эстонии незаконно пробрался в Псковскую область. Границу он пересек 16 июня недалеко от деревни Ячменево в Печорском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре муниципалитета.

Нарушителя задержали сотрудники Погрануправления ФСБ России по Псковской области. Мужчина в тот момент находился на расстоянии 200 метров юго-восточнее пограничного знака №500. Никаких разрешительных документов у него при себе не было.

Возбуждено уголовное дело, гражданину Эстонии грозит тюремное заключение на срок до двух лет. Пока он заключен под стражу на 30 суток.