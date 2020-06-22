445 человек с коронавирусом умерли в граничащих с Псковской областью странах

13:42, 22 июня 2020, ПАИ

61 597 человек заразились коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрировано 445 летальных исходов, сообщают медицинские службы трёх стран.

По состоянию на 22 июня в Эстонии общее количество заболевших достигло 1 981 человек, погибло – 69. В Латвии 1 111 человек инфицировано коронавирусом, погибло – 30. В Белоруссии число инфицированных составляет 58 505 человек, погибло – 346.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось более 9 млн человек, свыше 4,8 млн – выздоровело, более 470 тысяч – умерло. В России коронавирусом заболело 592 280 человек, выздоровело – 344 416, умерло – 8 206. В Псковской области выявлено 2 414 случаев заражения коронавирусом, 743 человека выздоровело, 19 – умерло.