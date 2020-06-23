Посевная кампания в России поставит рекорд по урожайности – Путин

17:18, 23 июня 2020, ПАИ

В России посевная кампания поставит рекорд по урожайности. Об этом глава государства Владимир Путин заявил во время обращения к гражданам 23 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Обращаясь к сельским школьникам, президент отметил, что их родители являются примером – несмотря на коронавирус они провели посевную кампанию, которая по урожайности поставит рекорд.

«Вас есть на кого ровняться», - добавил Владимир Путин.

Также глава государства пожелал успеха выпускникам школ, которые скоро будут сдавать ЕГЭ.

Ранее президент поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью.