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Экономика

Посевная кампания в России поставит рекорд по урожайности – Путин

Фото Андрея Степанова

В России посевная кампания поставит рекорд по урожайности. Об этом глава государства Владимир Путин заявил во время обращения к гражданам 23 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Обращаясь к сельским школьникам, президент отметил, что их родители являются примером – несмотря на коронавирус они провели посевную кампанию, которая по урожайности поставит рекорд.

«Вас есть на кого ровняться», - добавил Владимир Путин.

Также глава государства пожелал успеха выпускникам школ, которые скоро будут сдавать ЕГЭ.

Ранее президент поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью.

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