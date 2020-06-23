Владимир Путин поблагодарил россиян за ответственное отношение к своему здоровью
Владимир Путин выразил благодарность за ответственное отношение к своему здоровью. Об этом глава государства заявил во время обращения к гражданам 23 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
«Всем приходилось непросто, но очень важно, что в стране не было растерянности», - отметил президент, добавив, что многих людей объединило чёткое и ясное понимание ситуации и осознание реальной угрозы.
Также глава государства поблагодарил всех за ответственное отношение к своему здоровью
«Особо отмечу добровольцев - их за это время стало на много больше», - подчеркнул Путин.
Президент отметил, что после первых сообщений о вирусе мир разделился на «до» и «после».
По словам Владимира Путина, мера санитарной защиты позволили задержать эпидемию, её пик.
«Мы убедились, что эпидемии можно противостоять, но главное - работать на опережение», - добавил Путин.