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Общество

Владимир Путин поблагодарил россиян за ответственное отношение к своему здоровью

Владимир Путин выразил благодарность за ответственное отношение к своему здоровью. Об этом глава государства заявил во время обращения к гражданам 23 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Всем приходилось непросто, но очень важно, что в стране не было растерянности», - отметил президент, добавив, что многих людей объединило чёткое и ясное понимание ситуации и осознание реальной угрозы.

Также глава государства поблагодарил всех за ответственное отношение к своему здоровью

«Особо отмечу добровольцев - их за это время стало на много больше», - подчеркнул Путин.

Президент отметил, что после первых сообщений о вирусе мир разделился на «до» и «после».

По словам Владимира Путина, мера санитарной защиты позволили задержать эпидемию, её пик.

«Мы убедились, что эпидемии можно противостоять, но главное - работать на опережение», - добавил Путин.

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