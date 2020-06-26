0
23:30
Елена Чернышова: Главное ответственно воспользоваться смягчениями в спортивной сфере Псковской области
22:35
Псковский губернатор анонсировал начало программы по установке в муниципалитетах детских площадок
21:34
Масочный режим продлён в Псковской области до 14 июля
20:31
Видео: Жители Псковского района голосуют во дворе рядом с домом
20:23
Путин поддержал идею назвать улицы в России в честь медиков
19:28
Фитнес-клубы возвращаются к работе в Псковской области
19:20
МЧС поблагодарило Михаила Ведерникова за мурал на Рижском проспекте
Еще новости
Общество

Жители деревни в Себежском районе остались без холодной воды

Фото Дарьи Хватковой

Жители деревни Затурье Себежского района пожаловались на отсутствие холодной воды. Её нет уже с начала лета, сообщила местная жительница на сайте губернатора Псковской области.

«Ранее на моё письмо отреагировали в нашей администрации, приехали, но делать ничего не стали», - рассказала местная жительница Ольга Иванова, добавив, что им посоветовали пройти по деревне и собрать подписи, чтобы подать коллегиальное заявление.

По словам Ольги Ивановой, возможности собирать подписи у неё нет, поскольку она работает каждый день допоздна.

«Мы не знаем, куда нам ещё обращаться и что делать, - отметила жительница дома №24/3. – В районном водоканале мне ответили, что они ничего не могут сделать, у них всё в норме».

Глава Себежского района Леонид Курсенков ответил на жалобу жительницы.

«Полное (или частичное) отсутствие водоснабжения в деревне Затурье происходит только во время возникновения аварии на водопроводной сети или сети электроснабжения водозабора и во время её устранения, - отметил Леонид Курсенков. – В остальное время наблюдается снижение давления в системе водоснабжения ввиду чрезмерного водопотребления абонентами данной водопроводной сети».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Елена Чернышова: Главное ответственно воспользоваться смягчениями в спортивной сфере Псковской области
26 июня 2020
Елена Чернышова: Главное ответственно воспользоваться смягчениями в спортивной сфере Псковской области
Псковский губернатор анонсировал начало программы по установке в муниципалитетах детских площадок
26 июня 2020
Псковский губернатор анонсировал начало программы по установке в муниципалитетах детских площадок
Масочный режим продлён в Псковской области до 14 июля
26 июня 2020
Масочный режим продлён в Псковской области до 14 июля
Видео: Жители Псковского района голосуют во дворе рядом с домом
26 июня 2020
Видео: Жители Псковского района голосуют во дворе рядом с домом
Путин поддержал идею назвать улицы в России в честь медиков
26 июня 2020
Путин поддержал идею назвать улицы в России в честь медиков
Фитнес-клубы возвращаются к работе в Псковской области
26 июня 2020
Фитнес-клубы возвращаются к работе в Псковской области
МЧС поблагодарило Михаила Ведерникова за мурал на Рижском проспекте
26 июня 2020
МЧС поблагодарило Михаила Ведерникова за мурал на Рижском проспекте
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
26 июня 2020
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»

Идет загрузка...