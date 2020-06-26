Жители деревни в Себежском районе остались без холодной воды

16:55, 26 июня 2020, ПАИ

Жители деревни Затурье Себежского района пожаловались на отсутствие холодной воды. Её нет уже с начала лета, сообщила местная жительница на сайте губернатора Псковской области.

«Ранее на моё письмо отреагировали в нашей администрации, приехали, но делать ничего не стали», - рассказала местная жительница Ольга Иванова, добавив, что им посоветовали пройти по деревне и собрать подписи, чтобы подать коллегиальное заявление.

По словам Ольги Ивановой, возможности собирать подписи у неё нет, поскольку она работает каждый день допоздна.

«Мы не знаем, куда нам ещё обращаться и что делать, - отметила жительница дома №24/3. – В районном водоканале мне ответили, что они ничего не могут сделать, у них всё в норме».

Глава Себежского района Леонид Курсенков ответил на жалобу жительницы.

«Полное (или частичное) отсутствие водоснабжения в деревне Затурье происходит только во время возникновения аварии на водопроводной сети или сети электроснабжения водозабора и во время её устранения, - отметил Леонид Курсенков. – В остальное время наблюдается снижение давления в системе водоснабжения ввиду чрезмерного водопотребления абонентами данной водопроводной сети».