Председатель облизбиркома Игорь Сопов расскажет о ходе общероссийского голосования в эфире ПАИ-live

10:57, 30 июня 2020, ПАИ

Во вторник, 30 июня в 11:30 председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире ПАИ-live расскажет о ходе голосования по поправкам в Конституцию на территории региона.

Зафиксированы ли нарушения? Какова активность средств массовой информации по работе на участках? Будут ли поощрать членов УИК за непростые условия работы? Поговорим об этом с главой облизбиркома Псковской области.

Трансляцию разговора смотрите на сайте Псковского агентства информации.