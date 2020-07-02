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В Псковской области мужчина попытался убить супруга любовницы

В Пскове завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Порховского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, поздним вечером 11 мая 2019 года обвиняемый, последние несколько месяцев поддерживавший интимные отношения с супругой потерпевшего, приехал к месту работы любовницы в Пскове, чтобы убить встречающего ее супруга. Дождавшись приезда потерпевшего, он подбежал к припаркованной машине, открыл дверь и ударил его ножом в грудь, после чего сбежал.

Только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив, а предполагаемый злоумышленник установлен и задержан.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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