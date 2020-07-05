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Без вести пропавшего псковича разыскивает полиция

Роман Иванов

45-летнего жителя Пскова Романа Иванова разыскивают оперативные сотрудники, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 14 апреля 2019 года он пропал без вести в областном центре. 

Роман Иванов худощавого телосложения, его рост 182 сантиметра, лицо овальной формы, волосы тёмно-русые с сединой, нос узкий длинный, брови дугообразные, глаза серые.

Сведения о его местонахождении можно сообщить по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.

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