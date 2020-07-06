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Общество

Псковичи помогли приюту «Лесопилка» покрасить вольеры и сложить дрова

Фото: "Зоозащита".

Воскресный день псковичи-добровольцы посвятили помощи приюту для бездомных собак «Лесопилка». Об этом сообщается в группе организации «Зоозащита» в соцсети «Вконтакте».

Волонтеры помогли покрасить вольеры, убрать с улицы дрова. Гости приюта погуляли с собаками и поиграли с щенками. «Спасибо всем, кто потратил свой выходной на помощь приюту!» - поблагодарили зоозащитники.

Параллельно в приюте провели операции – стерилизация собак и кошек.

Фото: "Зоозащита".

Общественники рассказали, что 5 июля свой дом обрели две собаки – Бусинка и новый овчар, которому еще не успели дать имя. «Мы будем ждать новостей из новых домов наших собак», - отметили в организации.

Фото: "Зоозащита".

Работу над устройством вольеров зоозащитники ведут, начиная с июня, уже тогда жители области пришли на помощь.

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