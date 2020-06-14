Псковичи помогли «Зоозащите» покрасить новые вольеры

11:26, 14 июня 2020, ПАИ

На просьбу псковской организации «Зоозащита» о помощи в покраске вольеров откликнулось много жителей города. «Суббота была продуктивной, шумной, активной. Впрочем, как всегда. И всё благодаря вам! Спасибо!» - написали зоозащитники в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Работники организации отмечают, что работа еще осталась, поэтому зоозащитники просят тех, у кого есть время и желание, снова наведаться в приют «Лесопилка». «Краска есть, кисти есть, что покрасить есть», - отмечают общественники.

Кроме того, зоозащитники обратились к псковичам с просьбой: в приюте закончилась гречка и подходят к концу запасы риса. «У нас закончилась гречка! Вообще. Рис ещё есть (3 мешка), но это тоже ненадолго. Будем очень благодарны за любое количество гречки или риса!» - отметили в организации.

Приют «Лесопилка» находится на улице Новгородской, 7. Телефон: 8 (911) 368-19-21, Надежда Николенко.