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Экономика

В России сразу на 14% подорожает мобильная связь

В России сразу на 14% подорожает мобильная связь. Такой прогноз сделали аналитики агентства Content Review, сообщает «Российская газета».

В первом полугодии минимальные пакетные тарифы на связь, по оценке аналитиков, подорожали на 8%. Оценивались тарифы восьми операторов во всех регионах России. Так, минимальный пакетный тариф по сравнению с декабрем 2019 года подорожал с 270 до 291 рубля. Больше всего увеличились тарифы у Tele2 - на 13%.

При этом индекс доступности связи в России по сравнению с декабрем 2019 года практически не изменился и составил 6,5. Индекс доступности - это отношение среднего тарифа на мобильную связь к среднему доходу населения. Чем ниже индекс, тем доступнее в регионе мобильная связь.

Самая доступная мобильная связь с учетом средней заработной платы населения и тарифов, по оценке агентства, сейчас в таких регионах, как Ямало-Ненецкий АО, Сахалинская область, Ханты-Мансийский АО, Ярославская область, Магаданская область. Регионы с наименее доступной мобильной связью - это Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия.

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