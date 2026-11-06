Банк России планирует ограничить ипотеку с «льготным периодом»

11:45, 06 ноября 2026, ПАИ

Банк России планирует ограничить ипотеку с так называемым льготным периодом, когда первые один-три года заёмщик платит небольшую сумму, а затем платёж резко растёт. Проект изменений в нормативные документы выпустят в I квартале следующего года, а новые правила вступят в силу 1 июля 2027-го, пишет газета «Известия».

По данным ЦБ, повышенные резервы предлагается вводить по кредитам, в которых платёж в первые три года растёт более чем на 20 % относительно среднего за предыдущие 12 месяцев. Резервы под такие ссуды планируется повысить на 50 процентных пунктов, а период с низким платежом регулятор намерен ограничить тремя годами. Новые требования не затронут госпрограммы.

Как пояснили в ЦБ, мера призвана ограничить схемы, которые приводят к завышению цены квартиры. Заёмщику предлагается так называемый льготный период, как правило один-два года, когда он платит по низкой ставке, например 5 %, а по его окончании – по рыночной на момент выдачи, сейчас это было бы около 18 %. Формально такие программы не запретят, но для банков они станут менее выгодными, поэтому условия изменятся и для граждан.