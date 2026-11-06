Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Банк России планирует ограничить ипотеку с «льготным периодом»

Банк России планирует ограничить ипотеку с так называемым льготным периодом, когда первые один-три года заёмщик платит небольшую сумму, а затем платёж резко растёт. Проект изменений в нормативные документы выпустят в I квартале следующего года, а новые правила вступят в силу 1 июля 2027-го, пишет газета «Известия».

Фото: ПАИ

По данным ЦБ, повышенные резервы предлагается вводить по кредитам, в которых платёж в первые три года растёт более чем на 20 % относительно среднего за предыдущие 12 месяцев. Резервы под такие ссуды планируется повысить на 50 процентных пунктов, а период с низким платежом регулятор намерен ограничить тремя годами. Новые требования не затронут госпрограммы.

Как пояснили в ЦБ, мера призвана ограничить схемы, которые приводят к завышению цены квартиры. Заёмщику предлагается так называемый льготный период, как правило один-два года, когда он платит по низкой ставке, например 5 %, а по его окончании – по рыночной на момент выдачи, сейчас это было бы около 18 %. Формально такие программы не запретят, но для банков они станут менее выгодными, поэтому условия изменятся и для граждан.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

06 ноября 2026

Ушёл из жизни преподаватель ПсковГУ Иван Пода
06 ноября 2026

Региональный этап чемпионата по первой помощи проходит в Пскове
06 ноября 2026

В Новоржевском районе проверяют состояние около 40 археологических памятников
06 ноября 2026

В Псковской области выявили производителя, искусственно продлевавшего сроки годности мяса
06 ноября 2026

Псковская область стала лидером СЗФО по раннему выявлению рака лёгких
06 ноября 2026

Представители Псковской области получили грант на форуме «ГосСтарт» в Нижнем Новгороде
06 ноября 2026

Полиция в Псковском районе раскрыла кражу шкафа из подъезда
06 ноября 2026

Сотрудники Пушкинского заповедника провели традиционный осенний субботник

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...