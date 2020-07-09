Розовый калькулятор и выстрелы в ногу: Интервью с Еленой Полонской

19:10, 09 июля 2020, ПАИ

Псковское агентство информации представляет текстовую версию эфира ПАИ-live с главой города Пскова Еленой Полонской.

Ведущий Александр Машкарин выяснил, растут ли расходы на аппарат Псковской гордумы, какая реально зарплата у главы Пскова, кому надо подарить розовый калькулятор и кто выстрелил себе в ногу во время годового отчета Елены Полонской.

Кроме этого, темой разговора стало недовольство некоторых депутатов, когда глава города заезжает в их округ.

Двухсторонняя игра

– Не так давно была 39-я сессия Псковской городской думы. На ваш взгляд, какие ключевые вопросы обсудили депутаты на этой сессии?

– Внесение изменений в правила землеустройства нашего муниципалитета. На улице Шестака в Пскове идет строительство инфекционной больницы, поэтому было необходимо оперативно внести изменения, чтобы на градостроительном плане появилось «пятно застройки».

Еще один ключевой вопрос – это продление налоговых каникул садоводам. В этом году закончилось соответствующее решение Псковской городской думы от 2017 года, в рамках которого все 90 садоводств получали возможность воспользоваться налоговыми каникулами.

Накануне сессии состоялись рабочие встречи с председателями порядка 70 садоводств. Разговаривали об эффективности данных мер поддержки. Представители садоводств говорят о том, что муниципальному образованию необходимо возобновить финансирование целевой муниципальной программы, которая финансировалась до 2013 года, по поддержке садовых некоммерческих товариществ. Мы могли поддерживать строительство и содержание дорог общего пользования, строительств контейнерных площадок. Безусловно, мы готовы, как муниципальное образование, выйти именно на целевое субсидирование садоводств.

Но мы понимаем, что сумма выпадающих доходов за три года из бюджета Пскова составила порядка 35 млн рублей. Только за 2020 год сумма выпадающих доходов составит порядка 14 млн рублей. Эти деньги могли бы носить целевой характер. Например, на 14 млн можно капитально отремонтировать семь дворовых территорий.

Поэтому была достигнута договорённость, что такая налоговая льгота – это будет «двухсторонняя игра». Те садоводства, которые провели кадастровые работы, межевание своих земель, отказываясь от невостребованных участков, необходимо в первую очередь поддерживать, оказывать содействие, например, в виде субсидии из муниципального бюджета на целевые расходы.

Садоводство «Кебь», например, уже заканчивает кадастровые работы. А 50% территории садоводства «Калиновщина» находится на заболоченной местности, и я уверена, что эти земельные участки будут невостребованными.

Судьба «Таблетки»

– Еще депутаты обсуждали так называемую «Таблетку», которая находится в парке имени А. С. Пушкина. Какова её судьба? Было много дискуссий по поводу того, что там должно быть, о её будущем.

– Практически единогласно депутаты поддержали передачу «Таблетки» в пользование Театрально-концертной дирекции для того, чтобы разработать проектно-сметную документацию и в дальнейшем оборудовать здание под детский кукольный театр.

К сожалению, сооружение находится в очень плачевном состоянии. Средств муниципалитета не хватит, чтобы капитально отремонтировать его. И оно не используется на 100%, происходит неполная загрузка. Функционирует практически только первый этаж. А второй этаж может использоваться только в летнее время, сейчас там хранятся палатки, которые приобретали к Ганзейским дням.

– Очень дорогой склад получается.

– Да, очень дорогой склад в центре города. И депутаты высказывали опасения по поводу того, куда денется парк аттракционов, которых находится рядом с «Таблеткой». Но я бы это назвала складом для бывших в употреблении аттракционов. Сомневаюсь, что сегодня наши дети могут кататься на таких устаревших аттракционах.

Реконструкция «Таблетки» будет подразумевать не только открытие театра кукол, но и реконструкцию прилегающей территории. Объект станет новой точкой притяжения. Без поддержки губернатора Псковской области Михаила Ведерникова мы бы это не реализовали.

Отмечу, что ни один творческий коллектив не ведёт свою деятельность на территории «Таблетки», не проводятся встречи диаспор. Но ни одна организация, которая пользовалась «Таблеткой», без помещения не останется. Мы уже предложили клубу «Рио-Рита» проехаться по муниципальным учреждениям, чтобы они сами выбрали помещение, которые бы их полностью устраивало, например, в Городском культурном центре, Доме офицеров.

– Есть конкретные сроки, когда начнут и завершат реконструкцию «Таблетки»?

– Конкретные сроки установят, когда будет разработана и согласована проектно-сметная документация, когда будет создан паспорт по реконструкции объекта.

Депутаты сделали первый шаг, чтобы у Театрально-концертной дирекции были основания для разработки проектно-сметной документации.

Выстрел в ногу

– Вы неоднократно говорили, что у депутатов городской думы, вне зависимости от партийной принадлежности, установились нормальные рабочие отношения. И многие ожидали, что отчёт главы Пскова примут единогласно. Но ситуация сложилась несколько иначе – по каким-то мотивам фракция КПРФ не поддержала отчёт. С чем это связано?

– Здесь сыграло несколько факторов. К сожалению, ряд депутатов до конца не разобрался ни в регламенте проведения сессии, ни в уставе города Пскова. Отчёт главы Пскова – это не только отчёт перед депутатами городской думы, но и перед населением Пскова. Отчёт главы Пскова содержит и отчёт о деятельности депутатов, комитетов.

Отчитываться должны и заместители главы города. Одним из заместителей главы Пскова является как раз-таки руководитель фракции КПФР в гордуме. Не поддержав данный отчёт, они не поддержали собственную деятельность в городской думе, как депутаты. Это фактически выстрел в собственную ногу.

Кроме того, начинается предвыборная кампания. Не за горами выборы в областное Собрание депутатов, в Госдуму. В этом году разыгрывается более 1000 мандатов в различных муниципалитетах Псковской области. Это партийная борьба.

Когда действовали ограничительные мероприятия в связи с коронавирусом, партия «Единая Россия» не останавливала свою деятельность ни на минуту, удавалось добывать средства индивидуальной защиты, которые направляли в медицинские и социальные учреждения города и региона. Мы вели большую работу с жителями города, обзванивали псковичей, узнавали их проблемы, и в ручном режиме решали совместно с профильными комитетами. За этот период было совершено более 10 000 звонков.

К сожалению, остальные партии ушли в сторону, фактически никак себя не проявили за 3-4 месяца. Наверное, это [на сессии гордумы] был выход из застоя, и они [КПРФ] решили заявить о себе накануне предвыборной кампании. Это выстрел уже во вторую ногу.

«Розовые калькуляторы»

– Говорят, у вас увеличилась зарплата?

– Зарплата не выросла. Буквально вчера мне рассказали о том, что вы очень часто выписываете «розовые таблетки».

– Да, выписываю коллегам в Telegram-каналах.

– Стоит подумать не только о «розовых таблетках», но и о «розовом калькуляторе», который стоит подарить некоторым коллегам.

– Берём на вооружение.

– Фонд оплаты труда раньше, до середины 2019 года, у главы Пскова состоял из двух составляющих – это был фонд заработной платы и компенсационный фонд. То есть предыдущий глава Пскова, помимо зарплаты, получал компенсации раз в квартал.

В связи с постановлением администрации Псковской области система оплаты труда муниципальных служащих изменилась. Губернатор Михаил Ведерников был инициатором пересмотра положения о заработной плате муниципальных служащих. Благодаря данному постановлению, она выросла у рядовых муниципальных служащих. Например, юрист в гордуме до данного постановления получал от 19 до 21 тысячи рублей, теперь – от 25 до 30 тысяч рублей в зависимости от классного чина. Зарплата выросла в разумных пределах и составляет среднюю по нашему муниципалитету.

В связи с тем, что изменилась система оплаты труда муниципальных служащих, компенсационный фонд стал невостребованным. При этом проект бюджета на 2020 год формировался с учётом старого положения, в котором был этот компенсационный фонд. При принятии бюджета деньги на компенсацию заложили. Но когда изменилась система оплаты труда муниципальных служащих, по решению гордумы денежные средства из компенсационного фонда перевели в фонд оплаты труда.

Ни глава Пскова, ни депутаты не могут повысить зарплату главе города и его заместителям, муниципальным служащим. Наш базовый оклад привязан к базовому денежному вознаграждению губернатора Псковской области. Поэтому никакого «творчества» в отношении заработной платы не может быть.

В прошлом году мы сэкономили порядка 7 млн рублей на деятельности Псковской городской думы, главы Пскова и его заместителях. Мы отказались от командировок, представительских расходов. Я за год ни разу не выезжала в командировку за пределы региона за счёт бюджета города. Сэкономленные деньги мы передали дошкольным и образовательным учреждениям.

На 40-й сессии городской думы сэкономленные 1,5 млн рублей направят в 4-й лицей для благоустройства прилегающей территории. В прошлом году сэкономиленные средства направили на ремонт крыльца, входной группы, установку пандуса. Сейчас хотим воссоздать хорошую площадку для проведения линеек.

Последние три года муниципалитет прилагает большие усилия по приведению в надлежащее состояние образовательных учреждений. В 2019 году благодаря депутатскому фонду направлено на 37 млн рублей больше на ремонт и благоустройство образовательных учреждений. Например, рассматриваем, чтобы построить хорошую пристройку к 24-й школе и в комплексе благоустроить территорию.

– В цифрах, которые фигурировали по поводу расходов на аппарат, главу города Пскова, были 2,4 млн рублей на зарплату в год. Не жирно ли?

– Не жирно. Эта сумма закладывается в фонд заработной платы при формировании бюджета. При формировании бюджета учитывается не чистая заработная плата, но и все возможные отчисления. Порядка 43% из 2,4 млн рублей– обязательные отчисления в различные фонды. Получается, что зарплата составляет около 114 тысяч рублей в месяц.

Зарплата главы Пскова гораздо ниже, чем зарплата руководителя любого коммерческого предприятия, расположенного на территории нашего муниципалитета, и равна примерно зарплате руководителя муниципального или государственного предприятия в Пскове.

– Не за горами очередная 40-я сессия Псковской городской думы. Какие вопросы там будут обсуждаться?

– Будут рассматриваться вопросы по выборам Почётного гражданина Пскова. Есть три кандидатуры, один из них замечательный врач-хирург из Псковской областной больницы. Его кандидатуру, кстати, поддержал общественный совет. Но последнее слово за депутатами.

Кроме этого, внесем изменения в бюджет – на 94 млн рублей увеличивается статья расходов по ремонту дорог, улиц и дворов. Также согласуем кандидатуру директора МП «Псковские тепловые сети».

С 15 июля до 31 августа будут парламентские каникулы. Если в этот период и будут созываться сессии гордумы, чего я не исключаю, то они будут носить внеочередной характер.

Недовольство депутатов

– От избирателей масса вопросов по Любятово. В чём проблема?

–На сессии гордумы одной из причин не поддержки моего отчёта была претензия, которая до сих пор меня вводит в смятение. Она связана с тем, что я без согласования с депутатом по избирательному округу отправилась в рабочую поездку в микрорайон Любятово.

Но я и как минимум два раза в день проезжаю Любятово, поскольку летом живу на даче.

Как главу города меня интересует каждый микрорайон. Когда глава города вынужден вмешаться в жизнедеятельность определенного избирательного округа – это говорит о неэффективной работе самого депутата. Большую часть проблем в Любятово можно решить работой депутата, даже не обращаясь в администрацию города, не используя ресурс исполнительной власти.

Исполнительная власть все мероприятия провела – был разыгран контракт на уборку данной территории, на обслуживание улицы Николая Васильева. Что касается площадок по сбору мусора, то за них отвечает управляющая кампания, а за вывоз отходов – «Мехуборка». Телефоны этих организаций есть у каждого депутата. Поэтому, обозначая существующие проблемы на каждом избирательном округе, их можно решать, поддерживая ежедневную связь.

В качестве примера хочу привести депутата Григория Стороненкова, который фактически с каждой организацией, отвечающей за обеспечение чистоты и порядка на территории его избирательного округа, в ежедневном режиме поддерживает связь. Его знают в лицо и жители избирательного округа, и подрядные организации.

Таких примеров могу привести много – у нас депутаты, на самом деле, очень активные. Денис Иванов поддерживает хорошую связь с жителями своего избирательного округа, Дмитрий Барабанов тоже на контроле держит свой избирательный округ – Запсковье вообще преображается.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков полностью открыт для диалога с депутатским корпусом, к нему можно в любое время подойти, обсудить конкретную проблему, которая возникла на избирательном округе. Он всегда подключается к решению данных проблем

Поэтому нужна активность самого депутата и желание что-то менять.

Дни города Пскова

– Как Псков готовится к проведению Дню города?

– Если будут позволять условия, обстановка, то мы обязательно проведем празднование Дня города. У нас всё для этого готово. Мы разделим концертные площадки, чтобы исключить большое скопление людей, это предложил Александр Братчиков. Думаю, это очень здравое предложение. Одну концертную площадку разделим на семь небольших – такой принцип был при проведении Международных Ганзейских дней.

Творческие коллективы муниципалитета готовы к проведению празднования Дня города. Салют обязательно состоится 25 июля в субботу, будет традиционный молебен 24 июля. Приняли решение не приглашать никакую звезду, чтобы не создавать скученности. Никому не хочется, чтобы после Дней города росли показатели по заболеваемости коронавирусной инфекцией.