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Экономика

О возможной деноминации рубля заговорили в России

О возможной деноминации рубля заговорили в России. Со времени последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился, чтобы можно было провести новую, уверен аналитик, руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. Об этом пишут «Ведомости».

По его словам, о такой мере приходится говорить из-за резкого роста в стране количества наличных денег. По оценкам Центробанка, в июле объем наличности превысил 11,6 триллиона рублей, достигнув рекордной отметки. Другими словами, на каждого россиянина, в том числе детей, приходится по 80 тысяч рублей.

Ситуация означает, что компании в целях выживания активно уходят в серые схемы расчетов, а граждане продолжают получать зарплаты в конвертах. Деноминация позволит поставить под контроль такие операции и выявить незадекларированные доходы. Разуваев указал, что замена рубля обойдется не слишком дорого, а заплатит за него не бюджет, а Центробанк.

Он добавил, что бутылка воды после деноминации будет стоить 30-70 копеек, проезд в метро — 50 копеек, а доллар — около 70 копеек. И в целом, уверен эксперт, возвращение копейки поспособствует большему доверию российской валюте.

Опрошенные изданием аналитики усомнились в целесообразности такой меры. Они напомнили, что деноминация, как правило, проводится из-за резкого обесценивания валюты, а кроме того, может спровоцировать панику у населения, которое бросится скупать доллары. Вместе с тем расходы коснутся не только выпуска новых денег — бизнесу придется перенастраивать все оборудование, например, банкоматы, кассы и вендинговые автоматы.

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