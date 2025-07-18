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Общество

ФНС: Самозанятые могут онлайн получить справки о постановке на учёт и доходах

Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» предусматривает самостоятельное формирование справок, подтверждающих статус плательщика налога на профессиональный доход (НПД) и полученные доходы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Фото: ПАИ

Обе справки могут быть сформированы на любую дату или за любой период и подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа, которая приравнивает документ к заверенному собственноручно.

Так, в сервисе «Личный кабинет для плательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых)» на официальном сайте ФНС России эта функция реализована в разделе «Настройки / Справки», а в мобильном приложении «Мой налог» – в разделе «Прочее / Справки».

Здесь формируются две справки:

  • о состоянии расчётов (доходах) по НПД (КНД 1122036). В этом документе содержатся сведения о сумме дохода помесячно и за календарный год, сумме налога, сумме недоимки и задолженности, вся информация, подтверждающая доходы для получения кредита, получения пособий и в других случаях;
  • о постановке на учёт (снятии с учёта) физического лица в качестве налогоплательщика НПД (КНД 1122035).

Согласно нормам действующего налогового законодательства, формирование справки о сумме уплаченного налога не предусмотрено. Ознакомиться со всей необходимой информацией о сумме и уплате НПД можно в мобильном приложении во вкладке «Налоги», а в веб-версии – в разделе «Начисления», опция «Баланс».

Напомним, проверить статус плательщика НПД можно на официальном сайте ФНС России в соответствующем сервисе, размещённом в разделе «Налог на профессиональный доход».

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