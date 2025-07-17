Новые форматы сотрудничества обсудил Михаил Ведерников с представителями «Альфа-Банка»
Результаты деятельности банка АО «Альфа-Банк» в Псковской области и совместные проекты обсудил губернатор Псковской области с региональным управляющим Ириной Барановой. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.
«Обозначили уже существующие и возможные новые форматы нашего сотрудничества по реализации культурных, спортивных, образовательных, социально-ориентированных проектов на территории региона. Договорились встретиться вновь в ближайшие недели, чтобы утвердить детальный план участия банка в региональных мероприятиях», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что глава региона встретился в Москве с председателем Совета Директоров Альфа-Банка Олегом Сысуевым.
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