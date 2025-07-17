Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новые форматы сотрудничества обсудил Михаил Ведерников с представителями «Альфа-Банка»

Результаты деятельности банка АО «Альфа-Банк» в Псковской области и совместные проекты обсудил губернатор Псковской области с региональным управляющим Ириной Барановой. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее: из телеграм-канала Михаила Ведерникова

«Обозначили уже существующие и возможные новые форматы нашего сотрудничества по реализации культурных, спортивных, образовательных, социально-ориентированных проектов на территории региона. Договорились встретиться вновь в ближайшие недели, чтобы утвердить детальный план участия банка в региональных мероприятиях», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава региона встретился в Москве с председателем Совета Директоров Альфа-Банка Олегом Сысуевым.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 июля 2025

ТОС «Дружба» из Пушкиногорского района завершает ремонт кровли Дома культуры
17 июля 2025

Идеи по поддержке семей военнослужащих подготовили участники «Истоки. Школа» в Печорах
17 июля 2025

Новые форматы сотрудничества обсудил Михаил Ведерников с представителями «Альфа-Банка»
17 июля 2025

Мастер-классы, VR-игры, аквагрим: интерактивные площадки будут работать в парках Пскова 26 июля
17 июля 2025

Строительство моста через Великую продолжается в Псковской области
17 июля 2025

Приобретённого гражданства РФ смогут лишить по 80 основаниям
17 июля 2025

Принять участие в квесте «Этот город самый лучший» приглашают псковичей
17 июля 2025

Как добраться до площадки фестиваля «Островский рубеж», рассказали организаторы

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...