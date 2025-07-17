Авиакомпании в России будут платить сбор на строительство и реконструкцию аэропортов

15:32, 17 июля 2025, ПАИ

Закон о введении нового инфраструктурного сбора с авиаперевозчиков, который будет направлен на реконструкцию и строительство объектов аэропортовой инфраструктуры, приняла Госдума РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Сбор будет взиматься в аэропортах, перечень которых установит Правительство РФ, с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих коммерческие авиаперевозки. Средства, полученные от сбора, пойдут на развитие объектов воздушного транспорта.

Аэропорты будут объединены в отдельные группы на основании заявлений их владельцев. Объединение будет осуществляться по решению Правительства РФ. При этом средства, собранные в рамках одной группы аэропортов, будут направлены на развитие инфраструктуры только этих аэропортов.

Правительство определит порядок расчёта и формирования размера сбора, механизм его взимания и аккумулирования, правила использования средств, перечень объектов инфраструктуры для финансирования, состав групп аэропортов.

Аэропорты, где до вступления закона в силу уже заключены концессионные соглашения на строительство или реконструкцию, не подпадут под действие нового сбора.

Управление средствами сбора будет осуществлять специализированная организация, подведомственная Росавиации.

Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.