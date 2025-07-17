Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Отличаются ли цены на маркетплейсах при покупке с Android и iPhonе, объяснили эксперты

Потребители заметили, что цены на одни и те же товары на маркетплейсах иногда отличаются в зависимости от устройства, с которого они заходят. В чём причина такого ценообразования, рассказали tmn.aif.ru эксперты.

Фото: ПАИ

Некоторые покупатели утверждают, что стоимость товара на Android и iPhone варьируется. Однако эксперты объясняют, что причина не в устройстве, а в аккаунте пользователя.

Маркетплейсы используют динамическое ценообразование – цены меняются в зависимости от спроса, сезона и активности покупателя. При заходе с нового устройства система может воспринимать пользователя как нового клиента, для которого действуют другие скидки и предложения. Если же покупатель входит в свой аккаунт, цена будет одинаковой вне зависимости от устройства, пояснила доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова.

Эта практика не нарушает законодательство, поскольку цены формируются не произвольно для разных устройств, а зависят от модели скидок на площадках, а также рыночной ситуации.

Другой эксперт, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко, отметил, что умелый мониторинг цен на разных устройствах и маркетплейсах может помочь покупателям экономить. Например, некоторым новым пользователям предлагаются выгодные акции и цены, особенно на товары прошедших сезонов или в периоды низкой активности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 июля 2025

Минстрой одобрил несколько заявок Псковской области на реконструкцию коммунальной инфраструктуры
17 июля 2025

Отличаются ли цены на маркетплейсах при покупке с Android и iPhonе, объяснили эксперты
17 июля 2025

Подъезд к Чудскому озеру асфальтируют в гдовской деревне Тишино
17 июля 2025

Реконструировать аэропорт Пскова планируют до конца 2030 года
17 июля 2025

Директор Псковского областного колледжа искусств стала гостьей «Серебряного дождя». Главное
17 июля 2025

ФАС настаивает на пересчёте для пассажиров «Азимута» размера сбора при отказе от билетов
17 июля 2025

Полевые лагеря времён Великой Отечественной войны воссоздадут на фестивале «Островский рубеж»
17 июля 2025

Названы самые популярные направления для поступления в Псковский областной колледж искусств

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...