Отличаются ли цены на маркетплейсах при покупке с Android и iPhonе, объяснили эксперты
Потребители заметили, что цены на одни и те же товары на маркетплейсах иногда отличаются в зависимости от устройства, с которого они заходят. В чём причина такого ценообразования, рассказали tmn.aif.ru эксперты.
Некоторые покупатели утверждают, что стоимость товара на Android и iPhone варьируется. Однако эксперты объясняют, что причина не в устройстве, а в аккаунте пользователя.
Маркетплейсы используют динамическое ценообразование – цены меняются в зависимости от спроса, сезона и активности покупателя. При заходе с нового устройства система может воспринимать пользователя как нового клиента, для которого действуют другие скидки и предложения. Если же покупатель входит в свой аккаунт, цена будет одинаковой вне зависимости от устройства, пояснила доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова.
Эта практика не нарушает законодательство, поскольку цены формируются не произвольно для разных устройств, а зависят от модели скидок на площадках, а также рыночной ситуации.
Другой эксперт, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко, отметил, что умелый мониторинг цен на разных устройствах и маркетплейсах может помочь покупателям экономить. Например, некоторым новым пользователям предлагаются выгодные акции и цены, особенно на товары прошедших сезонов или в периоды низкой активности.
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