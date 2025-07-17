Отличаются ли цены на маркетплейсах при покупке с Android и iPhonе, объяснили эксперты

16:55, 17 июля 2025, ПАИ

Потребители заметили, что цены на одни и те же товары на маркетплейсах иногда отличаются в зависимости от устройства, с которого они заходят. В чём причина такого ценообразования, рассказали tmn.aif.ru эксперты.

Некоторые покупатели утверждают, что стоимость товара на Android и iPhone варьируется. Однако эксперты объясняют, что причина не в устройстве, а в аккаунте пользователя.

Маркетплейсы используют динамическое ценообразование – цены меняются в зависимости от спроса, сезона и активности покупателя. При заходе с нового устройства система может воспринимать пользователя как нового клиента, для которого действуют другие скидки и предложения. Если же покупатель входит в свой аккаунт, цена будет одинаковой вне зависимости от устройства, пояснила доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова.

Эта практика не нарушает законодательство, поскольку цены формируются не произвольно для разных устройств, а зависят от модели скидок на площадках, а также рыночной ситуации.

Другой эксперт, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко, отметил, что умелый мониторинг цен на разных устройствах и маркетплейсах может помочь покупателям экономить. Например, некоторым новым пользователям предлагаются выгодные акции и цены, особенно на товары прошедших сезонов или в периоды низкой активности.