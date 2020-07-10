«Не город, а лабиринт какой-то»: псковичи негодуют из-за повсеместного ремонта дорог

23:38, 10 июля 2020, ПАИ

В середине июля в Пскове к масштабной реконструкции дорог на Запсковье, ремонту Рижского проспекта и улицы Яна Фабрициуса добавилось еще несколько перекрытых улиц. Сегодня, 10 июля, жители города узнали, что в довесок ко всему закроют еще и участок улицы Карла Маркса. «У меня для вас отличная новость! Не благодарите!» - с таким сообщением обратился горожанин к подписчикам группы «Жесть по-псковски». Новость вызвала массу негодующих и ироничных высказываний.

«Какой-то лабиринт получается, а не город!» - отметил Илья К. в комментариях под записью, но при этом все-таки отдал должное улучшению состояния дорог.

«Скоро перерытых улиц будет столько, что проще опубликовать список оставшихся неперекрытых улиц…» - соглашается пскович Илья И.

«А у нас ещё оставалась не перекрытая улица?» - спрашивает Татьяна Л.

Но наряду с возмущенными автомобилистами были и те, кто поблагодарили власть за то, что дороги в городе приводят в порядок, и выразили готовность потерпеть. «Делают дороги – плохо, не делают – плохо. Зимой делают – плохо, летом – тоже. Перекопали, меняют трубы – [надоели] копать, прорвало – почему не копают? Народ, определитесь!» - призвал Александр В. других подписчиков группы. Все-таки жители города призвали руководитство более продуманно подходить к составлению графиков, чтобы доставлять минимальные неудобства жителям.

В Пскове закрыт на ремонт Ольгинский мост и участок Рижского проспекта. 10 июля перекрыли участок улицы Металлистов. 13 июля закроется для транспорта участок улицы Карла Маркса. Ранее на улице Гоголя ввели одностороннее движение. Запсковье постоянно настигает траспортный коллапс.