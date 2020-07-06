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Общество

Ольгинский мост в Пскове будет перекрыт только вечером и ночью

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В Пскове из-за дорожных работ закроют движение по Ольгинскому мосту и участку Рижского проспекта в вечерние и ночные часы. Днем мост будет открыт для всех автомобилистов. В Управлении городского хозяйства Псковскому агентству информации уточнили данные о закрытии движения.

Ремонтные работы, как и сообщалось ранее, продлятся с 7 по 13 июля. Однако мост будет перекрыт каждый день с 21:00 до 6:00. В эти часы по нему сможет двигаться только общественный и спецтранспорт.

Объехать ремонтируемый участок псковичам предлагают по мосту Александра Невского и мосту имени 50-летия Октября.

Новость о полном перекрытии моста почти на неделю вызвала возмущение у автомобилистов города, поэтому информацию уточнили.

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