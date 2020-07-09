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Общество

Участок улицы Металлистов в Пскове перекроют на месяц

Фото: Андрей Степанов.

С пятницы, 10 июля, в Пскове закроют на ремонт участок улицы Металлистов от дома №25 до дома №16. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

С 10 июля по 10 августа закрывается для движения участок улицы Металлистов от центральной проходной «ПЭМЗ» до транспортной проходной.

Объехать улицу предлагают по Гагарина. Администрация города приносит свои извинения за доставленные неудобства.

Также в Пскове рабочие ведут ночной ремонт Рижского проспекта.

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