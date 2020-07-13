Глава Печорского района Сергей Тарасик намерен сразу приступить к работе

11:44, 13 июля 2020, ПАИ

Избранный глава Печорского района Сергей Тарасик намерен сразу приступить к работе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

«Сегодня во второй половине дня я пойду вместе с председателем ТИК Печорского района Ниной Кругловой в администрацию района, чтобы представиться сотрудникам, выяснить, какие имеются срочные вопросы, хочу быстрее вникнуть и приступить к работе. Желание работать есть – буду отрабатывать кредит доверия моих избирателей», - отметил Сергей Тарасик.

Глава района поблагодарили избирателей за оказанное доверие и выразил сожаление о том, что на выборах была небольшая явка. «Жаль, что проголосовать пришло не очень много жителей района, я в день голосования объехал избирательные участки, хотелось бы, чтобы граждане были активнее», - прокомментировал он.

Кандидат от партии «Единая Россия» Сергей Тарасик одержал победу на досрочных выборах главы Печорского района 12 июля, получив 65,50% голосов. За него проголосовали 2 757 избирателей. Явка на выборах составила 26,96 %.