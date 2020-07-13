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Политика

Александр Козловский: Желаю Сергею Тарасику смелости в принятии решений

Секретарь регионального отделения «Единой России» поздравил Сергея Тарасика с избранием на пост главы Печорского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Эта победа - гарантия доверия людей к нему как к политику и как к человеку. Деятельность на столь высоком посту требует неиссякаемой энергии, полной самоотдачи, высокой компетентности, дальновидности, умения работать в команде. Сергей Николаевич обладает всеми этими качествами, а значит, они станут отличным подспорьем в выполнении нелегкой работы, которую жители  Печорского района  ему доверили», -  отметил Александр Козловский.

Секретарь регионального отделения партии  пожелал  избранному главе района успехов в работе, заверив, что коллеги по партии всегда готовы оказать помощь и поддержку.
 
«Наша общая цель - благополучие жителей Псковской области.  Она масштабна и требует каждодневной серьезной работы. Партия «Единая Россия»  всегда готова оказать помощь и поддержку в ее достижении. От всей души желаю Сергею Николаевичу смелости в принятии решений, интересных проектов и успехов в осуществлении планов на благо жителей Печорского района», - сказал Козловский.

Досрочные выборы главы Печорского района с 65,50% голосов выиграл кандидат от «Единой России» Сергей Тарасик. Явка на выборы составила 26,96%,  участие в голосовании приняли 4209 избирателей.

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