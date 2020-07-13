Псковский губернатор пожелал удачи Сергею Тарасику

18:16, 13 июля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пожелал удачи Сергею Тарасику, который был избран на пост главы Печорского района. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Выборы главы Печорского района завершены, - подчеркнул Ведерников, отметив, что кампания была непростая. – После «коронавирусного» перерыва завершила только вчера».

Кандидат от партии «Единая Россия» Сергей Тарасик одержал победу, набрав более 65%.

«Печорский район имеет особое значение не только для региона, но и для всей России, - отметил губернатору, добавив, что Сергею Тарасику предстоит непростая работа. – Желаю удачи и благодарю всех, кто принял участие в голосовании».