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Псковский губернатор пожелал удачи Сергею Тарасику

Сергей Тарасик

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пожелал удачи Сергею Тарасику, который был избран на пост главы Печорского района. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Выборы главы Печорского района завершены, - подчеркнул Ведерников, отметив, что кампания была непростая. – После «коронавирусного» перерыва завершила только вчера».

Кандидат от партии «Единая Россия» Сергей Тарасик одержал победу, набрав более 65%.

«Печорский район имеет особое значение не только для региона, но и для всей России, - отметил губернатору, добавив, что Сергею Тарасику предстоит непростая работа. – Желаю удачи и благодарю всех, кто принял участие в голосовании».

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