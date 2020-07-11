Псковские археологи покажут новые находки 15 августа

10:03, 11 июля 2020, ПАИ

Показ находок текущего сезона устроит Археологический центр Псковской области в День археолога – 15 августа. Об этом псковские археологи сообщили в Instagram, отвечая на вопрос подписчика.

В числе последних находок, сделанных археологами в областном центре, – необычный точильный камень и незаконченное резное навершие из кости в виде головы Волан-де-Морта, а также похожее на iPhone старинное сетевое грузило.

О некоторых находках, сделанных на Козьмодемьянском-XII раскопе, расположенном по центру проезжей части улицы Леона Поземского в Пскове, можно узнать здесь.

Кроме этого, в сквере Народовластия археологи обнаружили каменную постройку XVII-XVIII веков, которая может стать объектом туристического показа.

Этим летом археологи вышли на уровень отложений XV-XVI века у старой ТЭЦ на берегу реки Великой. Подробнее о находках, историях и раскопках, которые велись у ТЭЦ в прошлые годы, можно прочитать здесь.

В прошлом году в День археолога псковским журналистам рассказали, что Поганкины палаты построены на могильнике, а в «поселении викингов» в Новосокольническом районе нашли полтысячи находок. Кроме этого, археологи назвали самые интересные находки на территории старой ТЭЦ в Пскове.