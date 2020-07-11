0
12:21
Запланирована поэтапная реконструкция аэропорта в Пскове
11:57
Ремонт Северного цепного моста завершается в Острове
11:40
Усиление ветра ожидается в Псковской области 11 июля
10:26
Пассажирскую платформу реконструируют на железнодорожном вокзале Пскова в 2021 году
10:03
Псковские археологи покажут новые находки 15 августа
09:00
Комету NEOWISE сфотографировали над Псковским кремлём
23:57
Всего 16 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки
Еще новости
Общество

Псковские археологи покажут новые находки 15 августа

Фото Археологического центра Псковской области

Показ находок текущего сезона устроит Археологический центр Псковской области в День археолога – 15 августа. Об этом псковские археологи сообщили в Instagram, отвечая на вопрос подписчика.

В числе последних находок, сделанных археологами в областном центре, – необычный точильный камень и незаконченное резное навершие из кости в виде головы Волан-де-Морта, а также похожее на iPhone старинное сетевое грузило.

Фото Археологического центра Псковской области

О некоторых находках, сделанных на Козьмодемьянском-XII раскопе, расположенном по центру проезжей части улицы Леона Поземского в Пскове, можно узнать здесь.

Кроме этого, в сквере Народовластия археологи обнаружили каменную постройку XVII-XVIII веков, которая может стать объектом туристического показа.

Фото Археологического центра Псковской области

Этим летом археологи вышли на уровень отложений XV-XVI века у старой ТЭЦ на берегу реки Великой. Подробнее о находках, историях и раскопках, которые велись у ТЭЦ в прошлые годы, можно прочитать здесь.

Фото Археологического центра Псковской области

В прошлом году в День археолога псковским журналистам рассказали, что Поганкины палаты построены на могильнике, а в «поселении викингов» в Новосокольническом районе нашли полтысячи находок. Кроме этого, археологи назвали самые интересные находки на территории старой ТЭЦ в Пскове.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Запланирована поэтапная реконструкция аэропорта в Пскове
11 июля 2020
Запланирована поэтапная реконструкция аэропорта в Пскове
Ремонт Северного цепного моста завершается в Острове
11 июля 2020
Ремонт Северного цепного моста завершается в Острове
Усиление ветра ожидается в Псковской области 11 июля
11 июля 2020
Усиление ветра ожидается в Псковской области 11 июля
Пассажирскую платформу реконструируют на железнодорожном вокзале Пскова в 2021 году
11 июля 2020
Пассажирскую платформу реконструируют на железнодорожном вокзале Пскова в 2021 году
Псковские археологи покажут новые находки 15 августа
11 июля 2020
Псковские археологи покажут новые находки 15 августа
Комету NEOWISE сфотографировали над Псковским кремлём
11 июля 2020
Комету NEOWISE сфотографировали над Псковским кремлём
Всего 16 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки
10 июля 2020
Всего 16 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки
«Не город, а лабиринт какой-то»: псковичи негодуют из-за повсеместного ремонта дорог
10 июля 2020
«Не город, а лабиринт какой-то»: псковичи негодуют из-за повсеместного ремонта дорог 1

Идет загрузка...