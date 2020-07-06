Необычный точильный камень нашли псковские археологи

13:23, 06 июля 2020, ПАИ

Стёртый до состояния тонкой плитки точильный камень нашли псковские археологи, сообщается в Instagram Археологического центра Псковской области.

«Нет предела человеческой жадности и экономности, и наши предки хорошо это понимали, – рассказали археологи. – Отличный точильный камень был стёрт до состояния тонкой плитки и использовался пока не сломался в самом тонком месте».

«В Средние века ничего не слышали про массовую культуру потребления и старались получить максимум пользы от каждого предмета быта. Вещи жили долгой жизнью, часто переходя по наследству», – добавили они.

Кроме этого, археологи нашли незаконченное резное навершие из кости, которое сравнили с персонажем серии книг о Гарри Поттере Волан-де-Мортом.