Псковские археологи нашли похожее на iPhone старинное сетевое грузило

15:27, 16 апреля 2020, ПАИ

Сетевое грузило из слоя XVII века нашли археологи в ходе раскопок на улице Леона Поземского в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в Археологическом центре Псковской области.

«Тот, кто его сделал, заботливо выбрал красивый полосатый камень и обточил края известняковой плитки, – отметили специалисты. – Почему мы решили сегодня опубликовать именно эту находку? Во-первых, мы редко находим настолько аккуратно сделанные и красивые сетевые грузила, а во-вторых – оно и правда похоже на айфон, тем более вчера вышел новый».

«Кто-то хвастается новым айфоном, а археологи – находками», – добавили псковские специалисты.

Археологи ведут раскопки на улице Леона Поземского во время карантина, чтобы быстрее передать улицу дорожникам.