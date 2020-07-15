Гражданин Латвии организовал незаконный въезд в Псковскую область 35 украинцев

08:52, 15 июля 2020, ПАИ

В Псковской области гражданин Латвии обвиняется в совершении семи преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 3221 УК РФ (организация незаконного въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию, совершенная организованной группой).

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре региона, в 2019 году мужчина, постоянно проживающий в Себежском районе, создал организованную группу, в которую вовлек граждан Российской Федерации и Украины. Целью сообщников был незаконный ввоз граждан Украины с территории Белоруссии на территорию России вне установленных пунктов пропуска.

В 2019–2020 годах обвиняемым и его подельниками организован незаконный въезд на территорию Российской Федерации 35 граждан Украины.

При проведении Пограничным управлением ФСБ России по Псковской области оперативно-разыскных мероприятий все иностранные граждане задержаны и привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 18.1 КоАП РФ, предусматривающих ответственность за нарушение правил пересечения государственной границы Российской Федерации.

Уголовное дело направлено в Себежский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 2 статьи 3221 УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.