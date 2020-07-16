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Уголовник зарубил жителя Усвят топором и жил в доме с трупом

35-летний житель Санкт-Петербурга, находившийся в федеральном розыске за наркопреступление, зарубил топором мужчину в Усвятах, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Убийство произошло 3 июля. Житель Петербурга в результате конфликта с потерпевшим, в доме которого он скрывался, ударил его топором в голову. Собственник дома скончался. После 10 дней проживания с трупом под одной крышей подозреваемый украл телефоны и оружие убитого, после чего уехал за пределы региона.

Сообщение о том, что собственник жилища убит, поступило в полицию 14 июля. Подозреваемого задержали в течение нескольких часов после получения сообщения. По решению суда он помещён под стражу, добавили в ведомстве.

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